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BRIEF-va-Q-tec adjusts FY 2017 revenue and earnings forecast
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November 15, 2017 / 6:45 PM / Updated an hour ago

BRIEF-va-Q-tec adjusts FY 2017 revenue and earnings forecast

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 15 (Reuters) - Va Q Tec AG:

* DGAP-ADHOC: VA-Q-TEC ADJUSTS FY 2017 REVENUE AND EARNINGS FORECAST

* ‍ADJUSTING ITS REVENUE AND EARNINGS FORECAST FOR 2017 FINANCIAL YEAR​

* ‍VA-Q-TEC EXPECTS 2017 REVENUE GROWTH BETWEEN 28% AND 32% YEAR-ON-YEAR (PREVIOUS FORECAST: 35% - 40%)​

* VA Q TEC AG - ‍FOR EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECIATION AND AMORTISATION IN 2017, ANTICIPATES INCREASE COMPARED WITH PREVIOUS YEAR‘S ADJUSTED EBITDA ​

* ‍ADDITIONAL REVENUE SHORTFALLS OCCURRED IN Q4 2017 DUE TO EXTRAORDINARILY SEVERE HURRICANE DAMAGE IN PUERTO RICO​

* ‍IN CURRENT Q4 OF 2017, MANAGEMENT BOARD EXPECTS COMPANY TO ACHIEVE REVENUE GROWTH COMPARED WITH A PARTICULARLY STRONG Q4 2016​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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