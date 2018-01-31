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January 31, 2018 / 11:54 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Vaalco Energy Estimates Its 2018 Production Will Average 3,500 BOPD To 4,100 BOPD

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Vaalco Energy Inc:

* VAALCO ENERGY PROVIDES OPERATIONAL AND FINANCIAL UPDATE AND PRELIMINARY 2018 PRODUCTION GUIDANCE

* COMPANY CURRENTLY ESTIMATES ITS 2018 PRODUCTION WILL AVERAGE 3,500 BOPD TO 4,100 BOPD

* SALES VOLUMES FOR 2018 ARE CURRENTLY ESTIMATED TO AVERAGE 3,700 BOPD TO 4,300 BOPD

* ‍CO PRODUCED AN AVERAGE OF 3,968 NET BARRELS OF OIL PER DAY IN Q4 OF 2017​

* ANTICIPATES A NORMAL JANUARY MONTHLY LIFTING OF APPROXIMATELY 108,000 NET BARRELS OF OIL BY JANUARY 31

* 2018 PRODUCTION GUIDANCE ASSUMES THAT TWO WELLS CURRENTLY SHUT-IN ON AVOUMA PLATFORM RETURN TO PRODUCTION EARLY IN Q2 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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