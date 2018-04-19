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Market News
April 19, 2018 / 12:12 PM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-Vail Resorts Reports Certain Ski Season Metrics For Season-To-Date Period Ended April 15, 2018

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - Vail Resorts Inc:

* VAIL RESORTS REPORTS CERTAIN SKI SEASON METRICS FOR SEASON-TO-DATE PERIOD ENDED APRIL 15, 2018

* VAIL RESORTS INC - SEASON-TO-DATE TOTAL LIFT TICKET REVENUE AT COMPANY’S NORTH AMERICAN MOUNTAIN RESORTS, WAS UP 3.7%

* VAIL RESORTS - SEASON-TO-DATE SKI SCHOOL REVENUE WAS UP 3.4% AND DINING REVENUE WAS DOWN 1.4%

* VAIL RESORTS INC - SEASON-TO-DATE TOTAL SKIER VISITS FOR COMPANY’S NORTH AMERICAN MOUNTAIN RESORTS WERE DOWN 1.9% Source text for Eikon: Further company coverage:

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