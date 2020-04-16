Healthcare
April 16, 2020 / 5:55 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Valbiotis Accelerates Its Pipeline Clinical Development

1 Min Read

April 16 (Reuters) - VALBIOTIS SA:

* VALBIOTIS ACCELERATES ITS PIPELINE CLINICAL DEVELOPMENT IN NEW INDICATIONS: CARDIOVASCULAR AND HEPATIC STEATOSIS RISK REDUCTION

* LAUNCH OF A PHASE II CLINICAL TRIAL IN Q3 OF 2020 EVALUATING EFFECT OF TOTUM-070

* LAUNCH OF A PHASE II CLINICAL TRIAL IN Q4 OF 2020 EVALUATING EFFECT OF TOTUM-854

* LAUNCH OF A PHASE II CLINICAL TRIAL IN SECOND HALF OF 2021 EVALUATING EFFECT OF TOTUM-448 IN REDUCING HEPATIC STEATOSIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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