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#Market News
December 4, 2017 / 12:23 PM / in 37 minutes

BRIEF-Valeant Announces Launch Of Private Offering Of Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Valeant Pharmaceuticals International Inc :

* VALEANT ANNOUNCES LAUNCH OF PRIVATE OFFERING OF SENIOR NOTES

* VALEANT - LAUNCHED OFFERING OF $1 BILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF UNSECURED SENIOR NOTES DUE 2025

* VALEANT - INTENDS TO USE OFFERING‘S NET PROCEEDS TO REPURCHASE $1 BILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ITS OUTSTANDING 5.375% SENIOR NOTES DUE 2020

* VALEANT - ‍ TO USE PROCEEDS ALONG WITH CASH TO ALSO REPURCHASE UNIT‘S OUTSTANDING 7.000% SENIOR NOTES DUE 2020 AND 6.375% SENIOR NOTES DUE 2020​

* VALEANT - ‍ PROVIDED NOTICE TO LENDERS OF INTENT TO REPAY $175 MILLION OF AMOUNTS OUTSTANDING UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY THIS WEEK, USING CASH ON HAND​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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