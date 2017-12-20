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December 20, 2017 / 9:21 PM / in an hour

BRIEF-Valeant Completes Sale Of Sprout Pharmaceuticals Subsidiary To Former Shareholders Of Sprout

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 20 (Reuters) - Valeant Pharmaceuticals International Inc :

* VALEANT COMPLETES SALE OF SPROUT PHARMACEUTICALS SUBSIDIARY TO FORMER SHAREHOLDERS OF SPROUT PHARMACEUTICALS

* VALEANT - BEEN RELEASED FROM ONGOING OBLIGATIONS OF ORIGINAL DEAL TO SPLIT FUTURE PROFITS RELATED TO SALE OF ADDYI WITH FORMER SHAREHOLDERS OF SPROUT

* VALEANT - PARTIES TO LITIGATION AGAINST CO BROUGHT BY FORMER SHAREHOLDERS OF SPROUT FILED JOINT STIPULATION WITH COURT THAT SUCH CLAIMS BE DISMISSED Source text for Eikon: Further company coverage:

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