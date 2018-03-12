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March 12, 2018 / 10:26 AM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Valeant Says For 2018, CEO Joseph Papa Will Receive Long-Term Incentive Award With Aggregate Value Of $10 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Valeant Pharmaceuticals International Inc:

* VALEANT SAYS FOR 2018, CEO JOSEPH PAPA WILL RECEIVE A LONG-TERM INCENTIVE AWARD WITH AGGREGATE VALUE OF $10.0 MILLION - SEC FILING

* VALEANT - FOR 2018, CFO PAUL HERENDEEN WILL RECEIVE A LONG-TERM INCENTIVE AWARD WITH AGGREGATE VALUE OF $3.5 MILLION

* VALEANT - LTI AWARDS FOR PAPA & HERENDEEN FOR 2018 WILL BE AWARDED IN PERFORMANCE SHARE UNITS, RESTRICTED SHARE UNITS & STOCK OPTIONS

* VALEANT - THE 933,416 PSUS PAPA RECEIVED UPON HIRE IN 2016 WILL BE CANCELLED, & SHARES UNDERLYING THOSE PSUS WILL BE PERMANENTLY RETIRED Source text : (bit.ly/2FAIcoS) Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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