FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 26, 2018 / 11:26 AM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Valeant To Purchase Up To $1.5 Bln Aggregate Principal Of Outstanding Notes​

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Valeant Pharmaceuticals International Inc:

* VALEANT AND ONE OF ITS SUBSIDIARIES ANNOUNCE EARLY TENDER RESULTS AND EARLY SETTLEMENT DATE FOR CASH TENDER OFFERS FOR SENIOR NOTES

* VALEANT - ‍CO, UNITS TO PURCHASE UP TO $1.5 BILLION AGGREGATE PRINCIPAL OF OUTSTANDING NOTES​

* VALEANT - ‍VALEANT IS OFFEROR FOR NOTES ISSUED BY IT, AND VPI IS OFFEROR FOR NOTES ISSUED BY IT​

* VALEANT - ‍TOTAL CONSIDERATION INCLUDES EARLY TENDER PREMIUM OF $30 PER $1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE AS OF EARLY TENDER DATE​

* VALEANT - ‍TENDER OFFERS REMAIN OPEN AND WILL EXPIRE AT 11:59 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON APRIL 9, 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.