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February 14, 2018 / 7:52 PM / in 10 hours

BRIEF-Valencia Provides Update On Earthrenew Acquisition

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Valencia Ventures Inc:

* VALENCIA PROVIDES UPDATE ON EARTHRENEW ACQUISITION

* SAYS ‍EARTHRENEW MANAGEMENT IS ALSO EVALUATING HARDWARE OPTIONS TO MINE OTHER CRYPTOCURRENCIES​

* SAYS ‍EARTHRENEW MANAGEMENT INTENDS TO MINE A VARIETY OF CRYPTOCURRENCIES AT STRATHMORE PLANT IN FUTURE​

* SAYS ‍NEW BITCOIN MINING RIGS ARE SCHEDULED TO BE DELIVERED IN LATE MARCH​

* SAYS ‍EARTHRENEW REPORTS IT BOUGHT 20 ANTMINER S9 MINING RIGS FROM BITMAIN TO COMMENCE BITCOIN MINING ACTIVITIES AT PLANT IN STRATHMORE Source text for Eikon: Further company coverage:

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