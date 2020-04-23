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April 23, 2020 / 4:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Valeo Withdraws 2020 Financial Objectives

1 Min Read

April 23 (Reuters) - VALEO SA:

* HAS 2.3 BILLION EUROS OF NOT USED CREDIT LINES

* FINANCIAL OBJECTIVES INVALIDATED DUE TO THE DROP IN ACTIVITY AND THE LACK OF VISIBILITY REGARDING THE END OF THE CRISIS

* GRADUAL RECOVERY OF VALEO’S TURNOVER IN CHINA WHICH SHOULD RETURN TO 2019 LEVELS IN THE 2ND QUARTER

* Q1 CONSOLIDATED SALES EUR 4.49 BILLION VERSUS EUR 4.84 BILLION YEAR AGO

* DRASTIC REDUCTION OF COSTS AND INVESTMENTS IN A CONTEXT OF SIGNIFICANT MARKET DOWNTURN LINKED TO THE COVID-19 CRISIS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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