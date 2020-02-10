Healthcare
February 10, 2020 / 2:03 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Valeritas Announces Agreement For Zealand Pharma To Acquire Business And Retain Employees

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Valeritas Holdings Inc:

* VALERITAS ANNOUNCES AGREEMENT FOR ZEALAND PHARMA TO ACQUIRE BUSINESS AND RETAIN EMPLOYEES

* VALERITAS HOLDINGS-CO EXPECTS TO CONTINUE OPERATING BUSINESS AS USUAL AND HAS OBTAINED COMMITMENT FOR DEBTOR-IN-POSSESSION FINANCING FROM HB FUND LLC

* TRANSACTION CONTEMPLATES RETENTION OF NEARLY ENTIRETY OF VALERITAS WORKFORCE

* VALERITAS AND ITS SUBSIDIARIES FILED VOLUNTARY PETITIONS FOR RELIEF UNDER CHAPTER 11 OF U.S. BANKRUPTCY CODE

* VALERITAS HOLDINGS- FILED MOTION REQUESTING APPROVAL OF STALKING HORSE ASSET PURCHASE AGREEMENT WITH ZEALAND & TO INITIATE COMPETITIVE BIDDING PROCESS

* TRANSACTION INCLUDES ASSUMPTION OF CERTAIN LIABILITIES RELATED TO ONGOING BUSINESS OF VALERITAS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below