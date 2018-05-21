BRIEF-Valeritas Announces V-Go Distribution Agreement In Austria And Germany

May 21 (Reuters) - Valeritas Holdings Inc:
* VALERITAS ANNOUNCES V-GO® DISTRIBUTION AGREEMENT IN AUSTRIA AND GERMANY
* VALERITAS HOLDINGS INC - MED TRUST WILL HAVE RIGHTS TO PROMOTE, MARKET AND SELL V-GO TO DIABETES CLINICS AND PATIENTS IN AUSTRIA AND GERMANY
* VALERITAS HOLDINGS - UNDER TERMS , MED TRUST WILL HAVE RIGHTS TO PROMOTE, MARKET AND SELL V-GO TO DIABETES CLINICS AND PATIENTS IN AUSTRIA, GERMANY
* VALERITAS HOLDINGS INC - WILL RETAIN RESPONSIBILITY FOR PRODUCT DEVELOPMENT, REGULATORY APPROVAL, QUALITY MANAGEMENT, AND MANUFACTURING Source text for Eikon: Further company coverage: