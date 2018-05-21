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May 21, 2018 / 11:13 AM / in 2 hours

BRIEF-Valeritas Announces V-Go Distribution Agreement In Austria And Germany

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Valeritas Holdings Inc:

* VALERITAS ANNOUNCES V-GO® DISTRIBUTION AGREEMENT IN AUSTRIA AND GERMANY

* VALERITAS HOLDINGS INC - MED TRUST WILL HAVE RIGHTS TO PROMOTE, MARKET AND SELL V-GO TO DIABETES CLINICS AND PATIENTS IN AUSTRIA AND GERMANY

* VALERITAS HOLDINGS - UNDER TERMS , MED TRUST WILL HAVE RIGHTS TO PROMOTE, MARKET AND SELL V-GO TO DIABETES CLINICS AND PATIENTS IN AUSTRIA, GERMANY

* VALERITAS HOLDINGS INC - WILL RETAIN RESPONSIBILITY FOR PRODUCT DEVELOPMENT, REGULATORY APPROVAL, QUALITY MANAGEMENT, AND MANUFACTURING Source text for Eikon: Further company coverage:

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