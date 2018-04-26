BRIEF-Valero Energy Q1 Adjusted Earnings Per Share $1.00

April 26 (Reuters) - Valero Energy Corp:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.94 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY REFINERY THROUGHPUT CAPACITY UTILIZATION WAS 94 PERCENT
* THROUGHPUT VOLUMES AVERAGED 2.9 MILLION BARRELS PER DAY IN Q1 OF 2018, WHICH IS 93,000 BARRELS PER DAY HIGHER THAN Q1 OF 2017
* BOARD APPROVED CONSTRUCTION OF A 45 MEGAWATT COGENERATION PLANT AT PEMBROKE REFINERY
* $170 MILLION PROJECT AT PEMBROKE REFINERY IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN 2020
* CONTINUES TO TARGET A TOTAL PAYOUT RATIO BETWEEN 40 AND 50 PERCENT OF ADJUSTED NET CASH PROVIDED BY OPERATING. ACTIVITIES FOR 2018
* VALERO ENERGY - CONTINUES TO TARGET TOTAL PAYOUT RATIO BETWEEN 40 AND 50 PERCENT OF ADJUSTED NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES FOR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: