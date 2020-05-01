Healthcare
May 1, 2020 / 8:31 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Valirx Signs Material Transfer Agreement With Japanese Pharmaceutical Company

1 Min Read

May 1 (Reuters) - ValiRx PLC:

* VALIRX PLC - MATERIAL TRANSFER AGREEMENT WITH JAPANESE PHARMACEUTICAL COMPANY

* VALIRX - SIGNS DEAL WITH JAPANESE PHARMACEUTICAL CO TO EVALUATE VAL301 TO CONTEMPLATE POTENTIAL FUTURE LICENSE, FOR USE IN TREATMENT OF ENDOMETRIOSIS

* VALIRX PLC - JAPANESE COMPANY HAS ALREADY CONDUCTED A THOROUGH REVIEW OF VALIRX’S PRIOR DATA UNDER TERMS OF A CONFIDENTIALITY AGREEMENT

* VALIRX - WILL SUPPLY REQUIRED QUANTITIES OF VAL 301, JAPANESE SPONSOR TO BE RESPONSIBLE FOR UNDERTAKING AGREED PROGRAMME OF WORK AT ITS OWN EXPENSE Source text for Eikon: Further company coverage:

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