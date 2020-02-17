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February 17, 2020 / 12:39 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Valirx Warns Of Trading Beyond 6 Week Period If Unable To Raise More Money

1 Min Read

Feb 17 (Reuters) - ValiRx PLC:

* VALIRX PLC - PROPOSED CAPITAL REORGANISATION WILL NOT OCCUR

* VALIRX - OTHER RESOLUTIONS RELATING TO NEW SHAREHOLDER AUTHORITIES, WHICH WOULD HAVE ALLOWED CO TO ISSUE NEW SHARES WERE WITHDRAWN

* VALIRX - DUE TO RESOLUTION NOT BEING PASSED BY SHAREHOLDERS, CO IS UNABLE TO RAISE NEW FUNDS BY WAY OF ISSUING NEW SHARES

* VALIRX- IN EVENT CO UNABLE TO RAISE MORE FUNDS, CREDITORS UNWILLING TO GIVE SUPPORT, CO UNLIKELY TO BE ABLE TO CONTINUE TRADING AFTER 6 WEEK PERIOD

* VALIRX PLC - DIRECTORS ARE ACTIVELY SEEKING ALTERNATIVE SOURCES OF FINANCE TO PROVIDE COMPANY WITH FUNDING Source text for Eikon: Further company coverage:

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