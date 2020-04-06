Healthcare
April 6, 2020 / 6:21 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Vallourec Reduces Workforce In North America Due To COVID-19

1 Min Read

April 6 (Reuters) - VALLOUREC SA:

* REG-VALLOUREC REDUCES ITS WORKFORCE IN NORTH AMERICA

* THIS REDUCTION WILL AFFECT OVER 900 POSITIONS (OVER ONE THIRD OF OUR TOTAL WORKFORCE AND CONTRACTOR POSITIONS IN NORTH AMERICA) ACROSS ALL PLANTS AS WELL AS SUPPORT FUNCTIONS

* REDUCTION OF ITS WORKFORCE IN NORTH AMERICA IN RESPONSE TO UNFORESEEN, SUDDEN AND SIGNIFICANT DROP OF ACTIVITY CONFIRMED BY ITS OIL AND GAS CUSTOMERS

* IMPLEMENTATION WILL OCCUR OVER COMING WEEKS FOLLOWING ALL INTERNAL AND EXTERNAL PROCEDURES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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