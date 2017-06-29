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BRIEF-Valmet gets repeat order for containerboard machines from Nine Dragons in China
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June 29, 2017 / 8:05 AM / 2 months ago

BRIEF-Valmet gets repeat order for containerboard machines from Nine Dragons in China

1 Min Read

June 29 (Reuters) - VALMET OYJ

* VALMET RECEIVES A REPEAT ORDER OF TWO MORE CONTAINERBOARD MACHINES FROM NINE DRAGONS IN CHINA

* ‍WILL SUPPLY TWO MORE CONTAINERBOARD PRODUCTION LINES WITH RELATED AUTOMATION SYSTEMS FOR NINE DRAGONS INDUSTRIES CO., LTD., CHINA.​

* VALUE OF AN ORDER OF THIS TYPE AND SCALE IS TYPICALLY VALUED AROUND EUR 100-120 MILLION.

* ‍ORDERS ARE INCLUDED IN VALMET'S Q2 OF 2017 ORDERS RECEIVED.​

* VALUE OF ORDER WILL NOT BE DISCLOSED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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