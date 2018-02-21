BRIEF-Valmont Reports Q4 GAAP Loss Per Share $0.16

Feb 21 (Reuters) - Valmont Industries Inc:
* VALMONT REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.69, REVENUE VIEW $724.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* VALMONT INDUSTRIES SAYS IS PLANNING TO RESTRUCTURE CERTAIN OPERATIONS IN 2018, PRIMARILY IN ENGINEERED SUPPORT STRUCTURES SEGMENT
* Q4 EARNINGS INCLUDE A $42 MILLION, OR $1.84 PER DILUTED SHARE, EXPENSE FOR ESTIMATED IMPACT OF RECENTLY ENACTED TCJA
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $8.15 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS INCLUDE $1.841 PER DILUTED SHARE, EXPENSE FOR ESTIMATED IMPACT OF RECENTLY ENACTED TCJA
* VALMONT INDUSTRIES SAYS DUE TO 2018 RESTRUCTURING OF CERTAIN OPERATIONS, CO EXPECTS PRE-TAX CHARGE OF $10 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: