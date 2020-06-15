Healthcare
June 15, 2020 / 5:16 AM / in 2 hours

BRIEF-Valneva Partners With Batavia Biosciences For Polio Vaccine

1 Min Read

June 15 (Reuters) - VALNEVA SE:

* BATAVIA BIOSCIENCES AND VALNEVA COLLABORATE TO ACCELERATE DEVELOPMENT OF LOW-COST INACTIVATED POLIO VACCINE

* VALNEVA WILL RECEIVE AN UPFRONT PAYMENT AND MONTHLY SERVICE FEES

* TO MANUFACTURE SIPV VACCINE FOR CLINICAL TRIAL PURPOSES IN ITS STATE-OF—ART GMP POLIO MANUFACTURING FACILITY OPERATED UNDER GAPIII POLIO CONTAINMENT

* BATAVIA WILL REMAIN RESPONSIBLE FOR RELEASE AND SUPPLY OF GMP VACCINE TO DCVMS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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