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March 19, 2018 / 6:07 AM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Valneva Reports Positive Phase I Interim Results For Its Lyme Vaccine Candidate Vla15

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - VALNEVA SE:

* REG-VALNEVA REPORTS POSITIVE PHASE I INTERIM RESULTS FOR ITS LYME VACCINE CANDIDATE VLA15

* NO SAFETY CONCERNS ASSOCIATED WITH VLA15 IN ANY TREATMENT GROUP ENCOURAGING IMMUNOGENICITY WITH VLA15

* VLA15 IS IMMUNOGENIC IN ALL DOSES AND FORMULATIONS TESTED

* GOOD OSPA-SPECIFIC IGG ANTIBODY RESPONSES AGAINST ALL OSPA SEROTYPES

* STUDY MET ITS PRIMARY ENDPOINT: VACCINE CANDIDATE SHOWED A FAVOURABLE SAFETY PROFILE.

* PHASE II IS CURRENTLY EXPECTED TO COMMENCE IN THE SECOND HALF OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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