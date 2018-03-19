BRIEF-Valneva Reports Positive Phase I Interim Results For Its Lyme Vaccine Candidate Vla15

March 19 (Reuters) - VALNEVA SE:
* REG-VALNEVA REPORTS POSITIVE PHASE I INTERIM RESULTS FOR ITS LYME VACCINE CANDIDATE VLA15
* NO SAFETY CONCERNS ASSOCIATED WITH VLA15 IN ANY TREATMENT GROUP ENCOURAGING IMMUNOGENICITY WITH VLA15
* VLA15 IS IMMUNOGENIC IN ALL DOSES AND FORMULATIONS TESTED
* GOOD OSPA-SPECIFIC IGG ANTIBODY RESPONSES AGAINST ALL OSPA SEROTYPES
* STUDY MET ITS PRIMARY ENDPOINT: VACCINE CANDIDATE SHOWED A FAVOURABLE SAFETY PROFILE.
* PHASE II IS CURRENTLY EXPECTED TO COMMENCE IN THE SECOND HALF OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)