BRIEF-Valora Holding Announces Reorganisation

Dec 3 (Reuters) - Valora Holding AG:
* AIMS TO INCREASE ITS CONSIDERABLE IMPACT IN FOODVENIENCE BUSINESS
* ORGANISATION IS BASED ON TWO MARKET AND CUSTOMER-ORIENTED DIVISIONS, RETAIL AND FOOD SERVICE, WITH DECENTRALISED INTEGRATED SALES FORMATS AND GROUP-WIDE SHARED SERVICES
* ROGER VOGT TAKES OVER LEADERSHIP OF RETAIL DIVISION AND BECOMES A NEW MEMBER OF GROUP EXECUTIVE MANAGEMENT
* CEO MICHAEL MUELLER WILL BE DIRECTLY RESPONSIBLE FOR DIGITAL
* REORGANISATION ALSO SUPPORTS REALISATION OF EXPECTED SYNERGIES FROM BACKWERK ACQUISITION
* ABOVE MEASURES WILL LEAD TO REDUCTION OF AT LEAST 30 JOB POSITIONS ACROSS GROUP BY END OF 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Berlin Speed Desk)