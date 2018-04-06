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Funds News
April 6, 2018 / 9:37 PM / in 30 minutes

BRIEF-Valueact Capital Master Fund Reports 6.4 Pct Stake In SLM

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - SLM Corp:

* VALUEACT CAPITAL MASTER FUND REPORTS A 6.4 PCT STAKE IN SLM CORP - SEC FILING

* VALUEACT CAPITAL MASTER FUND - BELIEVE SLM CORP’S SECURITIES WERE “UNDERVALUED” AND “REPRESENTED AN ATTRACTIVE INVESTMENT OPPORTUNITY”

* VALUEACT CAPITAL MASTER FUND - HAVE HAD & ANTICIPATE HAVING FURTHER DISCUSSIONS WITH OFFICERS & DIRECTORS OF SLM CORP

* VALUEACT CAPITAL MASTER FUND - DISCUSSIONS WITH OFFICERS & DIRECTORS OF SLM CORP IN RELATION WITH ITS INVESTMENT IN SLM CORP

* VALUEACT CAPITAL MASTER FUND-DISCUSSION WITH SLM CORP'S BOARD MAY INCLUDE BOARD COMPOSITION,IF VALUEACT CAPITAL EMPLOYEE TO BE ON BOARD, AMONG OTHERS Source text - bit.ly/2uZr5wf Further company coverage:

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