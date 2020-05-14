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May 14, 2020 / 3:08 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Valuemax Says Group's Retail & Trading Operations Closed

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Valuemax Group Ltd:

* VALUEMAX GROUP LTD- GROUP’S RETAIL & TRADING OPERATIONS CLOSED & WILL REMAINED CLOSED DURING CIRCUIT BREAKER PERIOD

* VALUEMAX GROUP - EXTENT OF IMPACT OF COVID-19 ON GROUP’S FINANCIAL PERFORMANCE FOR FY CANNOT BE FULLY DETERMINED

* VALUEMAX GROUP - IN MALAYSIA, RETAIL OUTLETS WILL REMAIN CLOSED UNTIL END OF CONDITIONAL MCO

* VALUEMAX GROUP-EXPECTS REDUCTION IN REVENUE DUE TO CLOSURE OF ITS RETAIL & TRADING OPERATIONS THOUGH PAWNBROKING & MONEYLENDING BUSINESSES Source text for Eikon: Further company coverage:

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