Healthcare
March 26, 2020 / 8:40 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Van Elle Holdings Says COVID-19 Having Significant Impact On Group

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Van Elle Holdings PLC:

* RAPID SPREAD OF COVID-19 IS NOW HAVING A SIGNIFICANT, DIRECT IMPACT ON GROUP

* IT IS TO BE EXPECTED THAT THERE WILL BE FURTHER TEMPORARY CLOSURES AND OPERATIONAL DISRUPTION.

* CLOSURES AND OPERATIONAL DISRUPTION. WILL HAVE AN ADVERSE IMPACT ON PERFORMANCE FOR REMAINDER OF YEAR ENDING 30 APRIL 2020

* PERFORMANCE FOR REMAINDER OF YEAR ENDING 30 APRIL 2020, WHICH BOARD NOW EXPECTS TO BE BELOW CURRENT MARKET EXPECTATIONS

* RESOLVED TO CANCEL INTERIM DIVIDEND OF 0.2P PER SHARE, Source text for Eikon: Further company coverage:

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