FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 2, 2018 / 8:21 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Vanda Pharmaceuticals Inc Reports Qtrly EPS Of $0.06

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Vanda Pharmaceuticals Inc:

* VANDA PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* VANDA PHARMACEUTICALS INC - TOTAL NET PRODUCT SALES WERE $43.6 MILLION IN Q1 OF 2018

* VANDA PHARMACEUTICALS INC - REITERATES 2018 NET PRODUCT SALES GUIDANCE OF $180 MILLION TO $200 MILLION

* VANDA PHARMACEUTICALS INC QTRLY NON-GAAP NET INCOME WAS $0.14 PER SHARE

* VANDA PHARMACEUTICALS INC QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.06 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.