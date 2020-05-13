Healthcare
May 13, 2020 / 11:33 AM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Vanda Pharmaceuticals- Reached Agreement With FDA To Resubmit Application For Hetlioz To Treat Patients With Smith-Magenis Syndrome

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Vanda Pharmaceuticals Inc:

* VANDA PHARMACEUTICALS ANNOUNCES AGREEMENT WITH FDA ON RESUBMISSION OF THE APPLICATION FOR HETLIOZ® FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH SMITH-MAGENIS SYNDROME

* VANDA PHARMACEUTICALS - REACHED AGREEMENT WITH FDA TO RESUBMIT ITS APPLICATION FOR HETLIOZ FOR TREATMENT OF SMITH-MAGENIS SYNDROME

* VANDA PHARMACEUTICALS - TYPE A MEETING RESOLVED OUTSTANDING ISSUES REGARDING FILING OF APPLICATION

* VANDA PHARMACEUTICALS INC - VANDA PLANS TO RESUBMIT AS SOON AS POSSIBLE, SEEKING APPROVAL OF SOLID CAPSULE FORMULATION OF HETLIOZ Source text for Eikon: Further company coverage:

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