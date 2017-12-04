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December 4, 2017 / 4:28 PM / in an hour

BRIEF-Vantage Development Signs Agreement With Rank Progress

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - VANTAGE DEVELOPMENT SA:

* SIGNS AGREEMENT WITH RANK PROGRESS REGARDING JOINT-VENTURE TO COOPERATE ON INVESTMENT IN WROCLAW

* IT HAS EXCLUSIVE NEGOTIATIONS RIGHTS REGARDING COOPERATION ON INVESTMENT UNTIL DEC 15

* IF FINAL AGREEMENT IS SIGNED, PARTIES TO SET UP JOINT VENTURE COMPANY (SPV) AND VANTAGE DEVELOPMENT TO INVEST 88 MLN ZLOTYS THROUGH SPV TO ACQUIRE PROPERTIES IN WROCLAW

* TOTAL VALUE OF PROPERTY ESTIMATED AT 159.6 MILLION ZLOTYS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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