BRIEF-Vapiano continues expansion and drives roll-out of take-away and delivery services

Oct 27 (Reuters) - VAPIANO SE:
* DGAP-NEWS: VAPIANO CONTINUES EXPANSION AND DRIVES ROLL-OUT OF TAKE-AWAY AND DELIVERY SERVICES
* CONTINUES TO PUSH INTERNATIONAL EXPANSION: MORE THAN 200 RESTAURANTS WORLDWIDE UNTIL END OF 2017
* ROLL-OUT OF TAKE-AWAY AND DELIVERY SERVICES SIGNIFICANTLY ABOVE EXPECTATIONS
* MORE THAN 30 PERCENT OF ALL RESTAURANTS ALREADY EQUIPPED
* RAISED FORECAST FOR ROLL-OUT OF TAKE-AWAY AND DELIVERY SERVICE OFFERING TO UP TO 75 RESTAURANTS BY END OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)