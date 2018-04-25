BRIEF-Vapiano FY Adj. EBITDA Up By 35.8% To EUR 38.8 Mln

April 25 (Reuters) - Vapiano SE:
* DGAP-NEWS: VAPIANO REACHES SALES AND EARNINGS TARGETS IN 2017
* FY SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN ADJUSTED EBITDA, INCREASING BY 35.8% TO EUR 38.8 MILLION
* RECORDED A NET LOSS IN FY OF EUR 29.6 MILLION (2016: EUR -0.5 MILLION)
* FY ADJUSTED NET PROFIT WAS AT PREVIOUS YEAR’S LEVEL AT EUR 3.2 MILLION AND EUR 0.14 PER SHARE
* OUTLOOK: CONTINUED EXPANSION AND DIGITALIZATION OF BUSINESS MODEL IN 2018
* BETWEEN 33 AND 38 NEW VAPIANO LOCATIONS ARE PLANNED FOR CURRENT FINANCIAL YEAR
* EXPECTS SALES OF BETWEEN EUR 390 MILLION AND EUR 420 MILLION FOR 2018
* EXPECTS LIKE-FOR-LIKE GROWTH OF 1% TO 3% FOR 2018
* ADJUSTED EBITDA SHOULD RISE TO BETWEEN EUR 48 MILLION AND EUR 54 MILLION FOR 2018
* CONFIRMING OUR MEDIUM-TERM GOALS OF EXPANDING OUR RESTAURANT NETWORK TO UP TO 330 LOCATIONS WORLDWIDE BY 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)