Healthcare
January 9, 2017 / 6:45 AM / Updated 5 hours ago

BRIEF-Vapiano SE Says Filed Application For Opening Of Insolvency Proceeding

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Vapiano SE:

* APPLICATION FOR OPENING OF INSOLVENCY PROCEEDING

* IT IS BEING EVALUATED WHETHER INSOLVENCY APPLICATIONS HAVE TO BE FILED FOR SUBSIDIARIES OF VAPIANO GROUP

* ALL GERMAN RESTAURANTS OPERATED BY VAPIANO SE WILL REMAIN CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE DUE TO CURRENT COVID-19 CRISIS

* GERMAN AND INTERNATIONAL FRANCHISEES ARE NOT DIRECTLY AFFECTED BY INSOLVENCY OF VAPIANO SE

* NO FINAL AGREEMENT COULD BE REACHED WITH FINANCING BANKS & MAJOR SHAREHOLDERS FOR INTENDED COMPREHENSIVE FINANCING SOLUTION

* PROSPECTIVE FUNDING FROM GOVERNMENT COVID-19 SUPPORT PROGRAMS COULD NOT BE REQUESTED

* NO SOLUTION COULD BE FOUND FOR LIQUIDITY REQUIREMENTS RECENTLY RAISED SIGNIFICANTLY DUE TO COVID-19 OF ADDITIONAL TOTAL OF ABOUT EUR 36.7 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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