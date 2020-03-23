Healthcare
March 23, 2020 / 9:09 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Vapotherm Says Manufacturing Capacity Being Increased To Support Demand

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Vapotherm Inc:

* VAPOTHERM PROVIDES BUSINESS UPDATE IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC

* VAPOTHERM INC - MANUFACTURING CAPACITY BEING INCREASED TO SUPPORT DEMAND

* VAPOTHERM INC - SEEN A SIGNIFICANT INCREASE IN DEMAND FOR OUR PRODUCTS IN EUROPE

* VAPOTHERM - WORKING DILIGENTLY TO INCREASE OUR PRODUCTION OF PRECISION FLOW SYSTEMS

* VAPOTHERM INC - SIGNIFICANT INCREASE IN DEMAND FOR VAPOTHERM PRECISION FLOW SYSTEMS AND SINGLE-USE DISPOSABLES AS A RESULT OF COVID-19

* VAPOTHERM INC - BEEN WORKING TO MATERIALLY INCREASE PRODUCTION CAPACITY IN ITS FACILITY IN NEW HAMPSHIRE

* VAPOTHERM INC - INCREASED NUMBER OF PRODUCTION SHIFTS AND IDENTIFIED ADDITIONAL OPPORTUNITIES TO FURTHER INCREASE MANUFACTURING CAPACITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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