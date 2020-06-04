Healthcare
June 4, 2020 / 11:20 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Varex Reports Proposed Offering Of Convertible Senior Notes Due 2025

1 Min Read

June 4 (Reuters) - Varex Imaging Corp:

* VAREX ANNOUNCES PROPOSED OFFERING OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2025

* VAREX IMAGING - INTENDS TO OFFER $150 MILLION OF ITS CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2025

* VAREX IMAGING - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO PARTIALLY REPAY EXISTING INDEBTEDNESS UNDER CO’S CREDIT AGREEMENT

* VAREX IMAGING - ALSO INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO FUND NET COST OF ENTERING INTO CONVERTIBLE NOTE HEDGE & WARRANT TRANSACTIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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