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August 30, 2018 / 5:06 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Varia US Properties H1 Operating Profit Without Revaluation Up At $16.4 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 30 (Reuters) - Varia US Properties Ltd:

* TOTAL REVENUE OF A CONSTANT PORTFOLIO BETWEEN 30 JUNE 2017 AND 30 JUNE 2018 INCREASED BY 3.6%

* H1 EFFECTIVE GROSS INCOME OF USD 38.9 MILLION (PREVIOUS YEAR: USD 28.4 MILLION; + 37.0%)

* H1 TOTAL INCOME OF USD 46.4 MILLION (PREVIOUS YEAR: USD 43.3 MILLION; + 7.2%)

* H1 O OPERATING PROFIT WITHOUT REVALUATION UP TO USD 16.4 MILLION (PREVIOUS YEAR: USD 10.2 MILLION)

* DISTRIBUTION OF A DIVIDEND OF CHF 2.50 PER SHARE AFTER 2019 GENERAL ASSEMBLY CONFIRMED

* CONFIRMS POSITIVE OUTLOOK ISSUED IN APRIL 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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