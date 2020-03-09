Healthcare
March 9, 2020 / 10:07 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Varian Says COVID-19 Outbreak Will Negatively Impact Operating Results

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Varian Medical Systems Inc:

* VARIAN PROVIDES AN UPDATE ON EXPECTED IMPACT FROM COVID-19

* SEES Q2 2020 REVENUE $800 MILLION TO $825 MILLION

* COVID-19 OUTBREAK WILL NEGATIVELY IMPACT COMPANY’S OPERATING RESULTS

* “CO’S OUTLOOK COULD SHIFT IF DYNAMICS OF COVID-19 OUTBREAK CHANGE MATERIALLY”

* VARIAN MEDICAL SYSTEMS - EXPERIENCING DELAYS IN HARDWARE, SOFTWARE INSTALLATIONS &ACCEPTANCE & IN DELIVERY OF INTERVENTIONAL ONCOLOGY PROCEDURES

* VARIAN MEDICAL SYSTEMS - CO PRELIMINARILY ESTIMATES 7 TO 9 PERCENT REVENUE GROWTH FOR FISCAL YEAR 2020

* COMPANY’S OUTLOOK COULD SHIFT IF DYNAMICS OF CORONAVIRUS OUTBREAK CHANGE MATERIALLY

* VARIAN MEDICAL SYSTEMS - WILL PROVIDE FURTHER UPDATES TO GUIDANCE, INCLUDING EARNINGS AND CASH FLOW FROM OPERATIONS, DURING Q2 2020 EARNINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below