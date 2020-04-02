Healthcare
April 2, 2020 / 1:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Vascular Biogenics Ltd Intends To Extend Ongoing Global Phase 3 Oval Clinical Trial In Ovarian Cancer To Patients In Japan

1 Min Read

April 2 (Reuters) - Vascular Biogenics Ltd:

* VASCULAR BIOGENICS LTD - INTENDS TO EXTEND ONGOING GLOBAL PHASE 3 OVAL CLINICAL TRIAL IN OVARIAN CANCER TO PATIENTS IN JAPAN

* VASCULAR BIOGENICS LTD - NANOCARRIER WILL BE RESPONSIBLE FOR ALL REQUIRED OPERATIONS AND EXPENSES RELATED TO STUDY IN JAPAN

* VASCULAR BIOGENICS LTD - VBL AND NANOCARRIER CO. LTD. SIGNED AN EXCLUSIVE LICENSE AGREEMENT IN 2017 FOR DEVELOPMENT, COMMERCIALIZATION, AND SUPPLY OF VB-111 IN JAPAN

* VASCULAR BIOGENICS LTD - VBL RETAINS RIGHTS TO VB-111 IN REST OF WORLD Source text for Eikon: Further company coverage:

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