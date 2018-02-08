BRIEF-Vastned Retail Belgium Occupancy Rate At 31 Dec 2017 stood at 99%

Feb 8 (Reuters) - VASTNED RETAIL BELGIUM NV:
* OCCUPANCY RATE AS AT 31 DECEMBER 2017: 99% (98% AS AT 31 DECEMBER 2016).
* INCREASE BY APPROXIMATELY 6.2% IN FAIR VALUE OF EXISTING REAL ESTATE PORTFOLIO IN FINANCIAL YEAR 2017
* GROSS DIVIDEND AMOUNTS TO EUR 2.62 PER SHARE FOR FINANCIAL YEAR 2017
* INCREASE OF EPRA EARNINGS IN FINANCIAL YEAR 2017 TO EUR 2.62 PER SHARE (EUR 2.45 FOR FINANCIAL YEAR 2016)
* FY OPERATING RESULT EUR 36.6 MILLION VERSUS EUR 22.6 MILLION YEAR AGO
* FY RENTAL INCOME EUR 19.0 MILLION VERSUS EUR 18.5 MILLION YEAR AGO
* FY NET PROFIT EUR 34.7 MILLION VERSUS EUR 20.5 MILLION YEAR AGO
* AS FROM THE 2018 FINANCIAL YEAR VASTNED RETAIL BELGIUM EXPECTS THAT EPRA EARNINGS WILL CONTINUE TO GROW Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)