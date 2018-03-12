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Market News
March 12, 2018 / 8:31 PM / Updated 8 minutes ago

BRIEF-Vbi Vaccines Announces Voluntary Delisting From The Toronto Stock Exchange

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Vbi Vaccines Inc:

* VBI VACCINES ANNOUNCES VOLUNTARY DELISTING FROM THE TORONTO STOCK EXCHANGE

* VBI VACCINES - BOARD DECIDED TO VOLUNTARILY DELIST FROM TSX DUE TO VERY LIMITED TRADING ACTIVITY OF CO’S SHARES ON TSX

* VBI VACCINES - LIMITED TRADING ACTIVITY OF CO’S SHARES ON TSX NO LONGER JUSTIFIES COSTS REQUIRED TO MAINTAIN DUAL-LISTING

* VBI VACCINES - CO WILL CONTINUE TO HAVE “SIGNIFICANT” OPERATIONAL PRESENCE IN OTTAWA, CANADA

* VBI VACCINES INC - SHARES WILL BE DELISTED FROM TSX, EFFECTIVE AT CLOSE OF TRADING ON MARCH 23 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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