Healthcare
March 3, 2020 / 1:08 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-VBI Vaccines Provides Update On Part A Of Ongoing Phase 1/2A Study Demonstrating Overall Survival Benefit For VBI-1901 Vaccine Responders In Recurrent GBM Patients

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March 3 (Reuters) - VBI Vaccines Inc:

* VBI VACCINES PROVIDES UPDATE ON PART A OF ONGOING PHASE 1/2A STUDY DEMONSTRATING OVERALL SURVIVAL BENEFIT FOR VBI-1901 VACCINE RESPONDERS IN RECURRENT GBM PATIENTS

* VBI VACCINES INC - VBI-1901 CONTINUES TO BE SAFE AND WELL-TOLERATED, WITH NO VACCINE-RELATED SAFETY SIGNALS OBSERVED

* VBI VACCINES INC - VACCINE RESPONDERS SAW A 6.25-MONTH IMPROVEMENT IN MEDIAN OS COMPARED TO NON-RESPONDERS

* VBI VACCINES INC - EXPANDED IMMUNOLOGIC, TUMOR IMAGING, AND CLINICAL DATA FROM PHASE 2A PART OF STUDY ARE EXPECTED IN Q2 2020 AND Q4 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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