Healthcare
April 6, 2020 / 11:22 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Vbl Therapeutics Announces New Milestone Event In The Vb-201 Collaboration For Veterinary Use

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Vascular Biogenics Ltd:

* VBL THERAPEUTICS ANNOUNCES NEW MILESTONE EVENT IN THE VB-201 COLLABORATION FOR VETERINARY USE

* VASCULAR BIOGENICS - REACHED COLLABORATIVE AGREEMENT WITH EUROPEAN ANIMAL HEALTH CO, EVALUATING USE OF VB-201 FOR VETERINARY APPLICATIONS

* VASCULAR BIOGENICS LTD - UPON REACHING MILESTONE, VBL IS ENTITLED TO RECEIVE AN UNDISCLOSED CASH PAYMENT

* VASCULAR BIOGENICS - UPON EXERCISING OPTION TO LICENSE, VBL IS ENTITLED TO RECEIVE ADDITIONAL MILESTONES AND ROYALTIES, WHICH MAY EXCEED EUR 50 MILLION

* VASCULAR BIOGENICS LTD - VBL RETAINS WORLDWIDE RIGHTS FOR USE OF VB-201 FOR TREATMENT OF HUMANS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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