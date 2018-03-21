FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
March 21, 2018 / 8:02 AM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Vectura Group Posts FY Reported Revenue Of 148.0 Mln Pounds‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Vectura Group Plc:

* FULL YEAR REPORTED REVENUE OF £148.0 MILLION, IN LINE WITH BOARD EXPECTATIONS (REPORTED 9M 2016: £126.5 MILLION)‍​

* 2016 FULL-YEAR PROFORMA REVENUE WAS £183.6 MILLION‍​

* MAINTAINS 2018 REVENUE GROWTH EXPECTATIONS AND REITERATES PREVIOUSLY-REDUCED RESEARCH AND DEVELOPMENT INVESTMENT GUIDANCE RANGE OF £55 MILLION TO £65 MILLION FOR YEAR ‍​

* 2017 UNDERLYING REVENUE WAS £131.4 MILLION; +4.0% DRIVEN BY THE GROUP’S KEY-INHALED PRODUCTS

* ENDED THE YEAR WITH A CLOSING CASH BALANCE OF £103.7 MILLION (31 DECEMBER 2016: £92.5 MILLION)

* FY ADJUSTED EBITDA WAS AHEAD OF EXPECTATIONS AT £25.8 MILLION PROFIT (REPORTED 9M 2016: £34.1 MILLION PROFIT)

* NOTWITHSTANDING DISAPPOINTING DELAYS CO SEEN FOR VR315 (US) GENERIC ADVAIR PROGRAMME, CONTINUE TO SEE SUBSTANTIAL VALUE IN DEVELOPMENT OF COMPLEX INHALED GENERICS‍​

* LOOK FORWARD TO A SERIES OF SIGNIFICANT NEWS FLOW CATALYSTS DURING 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.