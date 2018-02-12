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February 12, 2018 / 10:37 PM / in 15 hours

BRIEF-Veeco Instruments Q4 Earnings Per Share View $0.09

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Veeco Instruments Inc:

* VEECO REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.19

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.12

* Q4 ‍REVENUES OF $143.4 MILLION, COMPARED WITH $93.6 MILLION IN SAME PERIOD LAST YEAR​

* REVENUE IS EXPECTED IN RANGE OF $140 MILLION TO $165 MILLION FOR Q1 2018​

* ‍GAAP LOSS PER SHARE EXPECTED IN RANGE OF $0.50 TO LOSS PER SHARE OF $0.32 FOR Q1

* ‍Q1 NON-GAAP EARNINGS EXPECTED IN RANGE OF LOSS OF $0.04 PER SHARE TO PROFIT OF $0.14 PER SHARE

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.09, REVENUE VIEW $143.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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