BRIEF-Veeko International Holdings Says Executive Directors' Pay To Be Cut By 60% For Three Months

Feb 12 (Reuters) - Veeko International Holdings Ltd :
* EXPECTED THAT GROUP’S LOSSES FOR YEAR ENDING 31 MARCH 2020 WILL FURTHER INCREASE
* ANOUNCES EFFECT OF NOVEL CORONAVIRUS EPIDEMIC ON BUSINESS OPERATIONS
* GROUP HAS SUSPENDED OPERATION OF CERTAIN STORES DUE TO CORONAVIRUS OUTBREAK
* REMUNERATION OF ALL EXECUTIVE DIRECTORS OF CO TO BE REDUCED BY 60% FOR THREE MONTHS FROM 1 FEB
* EXPECTS MASK PRODUCTION LINES CAN BE IN OPERATION BY MARCH 2020
* ENTERED INTO A SALE AND PURCHASE AGREEMENT FOR ACQUIRING TWO FULLY AUTOMATIC MASK PRODUCTION MACHINES Source text for Eikon: Further company coverage: