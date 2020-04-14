Healthcare
April 14, 2020 / 1:27 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Velan Capital Agrees To Support Merger Of Lantheus And Progenics

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Lantheus Holdings Inc:

* VELAN CAPITAL AGREES TO SUPPORT MERGER OF LANTHEUS AND PROGENICS

* LANTHEUS HOLDINGS, INC - LANTHEUS HAS ENTERED INTO A SUPPORT AGREEMENT WITH VELAN CAPITAL IN CONNECTION WITH PROPOSED MERGER OF LANTHEUS AND PROGENICS

* LANTHEUS HOLDINGS, INC - SUPPORT AGREEMENT PROVIDES THAT VELAN WILL VOTE ALL OF ITS PROGENICS STOCK AND LANTHEUS STOCK IN FAVOR OF PROPOSED MERGER

* LANTHEUS HOLDINGS, INC - VELAN HAS ALSO AGREED TO ABIDE BY CERTAIN CUSTOMARY STANDSTILL PROVISIONS DURING TERM OF SUPPORT AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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