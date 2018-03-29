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Consumer Goods and Retail
March 29, 2018 / 6:51 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Veltyco Group Notes Recent Announcements By FCA And ESMA

Reuters Staff

1 Min Read

March 29 (Reuters) - Veltyco Group Plc:

* VELTYCO GROUP PLC - NOTES RECENT ANNOUNCEMENTS BY FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY AND EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY

* VELTYCO GROUP PLC - COMPANY CONFIRMS THAT NONE OF OPERATORS FOR WHOM VELTYCO UNDERTAKES MARKETING ACTIVITIES OFFER A BINARY OPTION PRODUCT

* VELTYCO GROUP PLC - OPERATORS HAVE CONFIRMED TO COMPANY THAT THEY ARE OPERATING IN LINE WITH RESTRICTIONS PROPOSED BY ESMA ON CFD TRADING

* VELTYCO GROUP PLC - BOARD BELIEVES THAT REGULATORY CHANGES WILL HAVE NO IMPACT ON VELTYCO’S OVERALL OPERATIONS AND RESULTS. Source text for Eikon: Further company coverage:

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