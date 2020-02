Feb 20 (Reuters) - Ventas Inc:

* VENTAS REPORTS 2019 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS AND PROVIDES 2020 OUTLOOK

* VENTAS INC QUARTERLY NAREIT FFO PER SHARE $0.94

* VENTAS INC SEES FY 2020 NORMALIZED FFO PER SHARE $3.56 - $3.69

* VENTAS INC SEES FY 2020 NAREIT FFO PER SHARE $3.79 - $3.94