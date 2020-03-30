Healthcare
March 30, 2020 / 5:34 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ventas Says Some Senior Housing Care Providers Who Are Tenants Can Defer 25% Of AP Payment Obligation Until Earlier Of Oct 1/Receipt Of Government Assistance

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March 30 (Reuters) - Ventas Inc:

* VENTAS - SOME SENIOR HOUSING CARE PROVIDERS WHO ARE TENANTS CAN DEFER 25% OF AP PAYMENT OBLIGATION UNTIL EARLIER OF OCT 1/RECEIPT OF GOVERNMENT ASSISTANCE

* VENTAS - ESTIMATE THAT AMOUNT OF PAYMENTS DEFERRED UNDER TERMS OF DEFERRAL PROGRAM FOR APRIL COULD BE IN RANGE OF $3-9 MILLION

* VENTAS - HAVE TEMPORARILY PAUSED CERTAIN OF GROUND-UP DEVELOPMENTS THAT WERE PREVIOUSLY ANNOUNCED BUT WERE NOT YET SUBSTANTIALLY UNDERWAY

* VENTAS - EXPECTED INVESTMENTS IN ALL GROUND-UP DEVELOPMENTS IN 2020, NET OF COMMITTED CONSTRUCTION FINANCING, IS LESS THAN $100 MILLION IN AGGREGATE Source text : [ID:bit.ly/39rH0Co] Further company coverage:

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