Healthcare
March 27, 2020 / 4:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Ventec Life Systems, GM Partner To Mass Produce Ventilators

1 Min Read

March 27 (Reuters) - VENTEC LIFE SYSTEMS:

* VENTEC LIFE SYSTEMS AND GM PARTNER TO MASS PRODUCE CRITICAL CARE VENTILATORS IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC

* VENTEC LIFE SYSTEMS - GM TO BUILD VOCSN CRITICAL CARE VENTILATORS AT GM’S KOKOMO FACILITY VENTILATORS SCHEDULED TO SHIP AS SOON AS APRIL

* VENTEC LIFE SYSTEMS - GM WILL ALSO BEGIN MANUFACTURING FDA-CLEARED LEVEL 1 SURGICAL MASKS AT ITS WARREN, MICHIGAN MANUFACTURING FACILITY

* VENTEC LIFE SYSTEMS - GM TO ALSO PRODUCE SURGICAL MASKS

* VENTEC LIFE SYSTEMS - GM WILL DEPLOY AN ESTIMATED 1,000 AMERICAN WORKERS TO SCALE PRODUCTION OF CRITICAL CARE VENTILATORS IMMEDIATELY

* VENTEC LIFE SYSTEMS - SURGICAL MASKS PRODUCTION WILL BEGIN NEXT WEEK AND WITHIN TWO WEEKS RAMP UP TO 50,000 MASKS PER DAY

* VENTEC LIFE SYSTEMS - GM’S SURGICAL MASK PRODUCTION TO BEGIN NEXT WEEK, WITHIN 2 WEEKS RAMP UP TO 50,000 MASKS/DAY, WITH POTENTIAL FOR 100,000/DAY Further company coverage:

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