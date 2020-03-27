BRIEF-Ventec Life Systems, GM Partner To Mass Produce Ventilators

March 27 (Reuters) - VENTEC LIFE SYSTEMS:
* VENTEC LIFE SYSTEMS AND GM PARTNER TO MASS PRODUCE CRITICAL CARE VENTILATORS IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC
* VENTEC LIFE SYSTEMS - GM TO BUILD VOCSN CRITICAL CARE VENTILATORS AT GM’S KOKOMO FACILITY VENTILATORS SCHEDULED TO SHIP AS SOON AS APRIL
* VENTEC LIFE SYSTEMS - GM WILL ALSO BEGIN MANUFACTURING FDA-CLEARED LEVEL 1 SURGICAL MASKS AT ITS WARREN, MICHIGAN MANUFACTURING FACILITY
* VENTEC LIFE SYSTEMS - GM TO ALSO PRODUCE SURGICAL MASKS
* VENTEC LIFE SYSTEMS - GM WILL DEPLOY AN ESTIMATED 1,000 AMERICAN WORKERS TO SCALE PRODUCTION OF CRITICAL CARE VENTILATORS IMMEDIATELY
* VENTEC LIFE SYSTEMS - SURGICAL MASKS PRODUCTION WILL BEGIN NEXT WEEK AND WITHIN TWO WEEKS RAMP UP TO 50,000 MASKS PER DAY
* VENTEC LIFE SYSTEMS - GM’S SURGICAL MASK PRODUCTION TO BEGIN NEXT WEEK, WITHIN 2 WEEKS RAMP UP TO 50,000 MASKS/DAY, WITH POTENTIAL FOR 100,000/DAY Further company coverage: