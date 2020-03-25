Healthcare
March 25, 2020 / 7:59 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Venture Life Says 2020 Started Well For Group

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Venture Life Group PLC:

* VENTURE LIFE GROUP PLC - 2020 HAS STARTED WELL FOR GROUP

* VENTURE LIFE GROUP PLC - GROUP’S BUSINESS UNITS IN UK, ITALY AND NETHERLANDS ARE STILL OPERATIONAL AT THIS TIME

* VENTURE LIFE - SINCE YEAR START , ORDERS OF DENTYL (RECEIVED BOTH BEFORE & AFTER VIRUS OUTBREAK IN CHINA & WORLDWIDE) RESUMED FROM CHINESE PARTNER

* VENTURE LIFE-YTD RECEIVED ORDERS OF OVER EUR 7 MILLION FROM CHINESE PARTNER (COMPARED TO ONLY EUR 0.5 MILLION TOTAL SALES IN 2019) FOR DENTYL & OTHER PRODUCTS

* VENTURE LIFE GROUP PLC - MANUFACTURING HAND SANITISER GEL AT FACILITY IN NORTH LOMBARDY & SUPPLYING IT FOR FREE OF TO LOCAL HOSPITALS & PHARMACIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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