Healthcare
March 30, 2020 / 10:00 PM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Venus Concept Says Q4 Loss Per Share $1.07

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Venus Concept Inc:

* VENUS CONCEPT ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS; PROVIDES PRELIMINARY FIRST QUARTER OF 2020 REVENUE RESULTS AND UPDATES FISCAL YEAR 2020 REVENUE GUIDANCE

* Q4 REVENUE ROSE 11 PERCENT TO $31.9 MILLION

* ENTERED 2020 WITH AN EXPECTATION OF DRIVING SALES GROWTH IN RANGE OF 9% TO 13% YEAR-OVER-YEAR

* NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19) HAS SIGNIFICANTLY IMPACTED GROWTH TRENDS DURING FIRST THREE MONTHS OF 2020

* VENUS CONCEPT - NOVEL CORONAVIRUS IS EXPECTED TO CONTINUE TO IMPACT RESULTS IN Q2 OF 2020 AND POSSIBLY BEYOND

* WITHDRAWING FULL YEAR 2020 REVENUE GUIDANCE

* VENUS CONCEPT - IDENTIFIED NEW OPERATING EXPENSE REDUCTION OPPORTUNITIES OF AT LEAST $20 MILLION, EXPECTED TO IMPLEMENT BEGINNING IN Q2

* CONTINUE TO BELIEVE LONG-TERM OPPORTUNITY REMAINS EXTREMELY COMPELLING Source text for Eikon: Further company coverage:

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