Healthcare
March 31, 2020 / 7:26 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Veon Gives Update Of Developments Relating To COVID-19 Pandemic

1 Min Read

March 31 (Reuters) - VEON LTD:

* ANNOUNCES A TRADING UPDATE IN LIGHT OF DEVELOPMENTS RELATING TO COVID-19 PANDEMIC

* VEON NETWORK AND SERVICES ACROSS ALL MARKETS IS OPERATING NORMALLY AND BUSINESS CONTINUITY PLANS ARE IN PLACE

* OUR NETWORKS AND SERVICES REMAIN FULLY FUNCTIONAL AND ARRANGEMENTS ARE IN PLACE TO ENSURE BUSINESS CONTINUITY THROUGHOUT OUR TEN MARKETS

* VEON GROUP’S FINANCIAL POSITION TO DATE REMAINS STRONG AND IS SUPPORTED BY AMPLE LIQUIDITY AND A SOLID BALANCE SHEET

* AT YEAR-END 2019, OUR REPORTED NET DEBT/EBITDA RATIO WAS 2.0X

* IMPACT OF CORONAVIRUS MAY RESULT IN SHORT-TERM SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS, CLOSURE OF RETAIL OUTLETS AND OTHER FACTORS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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